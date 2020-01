Solidarietà, dalla “Balorda” un assegno di 5 mila euro per la Casa di Fausta

Solidarietà, dalla “Balorda” un assegno di 5 mila euro per la Casa di Fausta. Ivolontari de “La Balorda”, storico gruppo di Crapi, ha passato la festa dell’Epifania presso la Casa di Fausta, la struttura di ASEOP che dal 2016 ospita i bambini malati dei reparti materno-infantili del Policlinico di Modena e loro famiglie, in maniera completamente gratuita, fornendo un sostegno importante e concreto in queste situasioni di grande difficoltà.

Durante la manifestasione,hanno consegnatio, spiegano in una nota sritta con il loro consueto stile “un simbolico “ assegnone ” di 5000€ al presidente dell’associasione, Erio Bagni, per sostenere questo importante progetto e dei giocattoli ai bambini ospiti della struttura. Il comitatissimo è sempre stato molto attivo nella beneficensa, sosteniamo le associasioni che ci aiutano a realissare la nostra festa con regolari contributi, cercando sempre di devolvere la maggior parte degli utili netti della Popolarissima, delle altre nostre feste e delle rimanenti attività associative a favore della nostra comunità. Negli anni abbiamo contribuito all’acquisto di un impianto cocleare per un bambino sordo, all’acquisto di una lavagna LIM per la scuola elementare di Fossoli “Gasparotto”, abbiamo finansiato uno spettacolo teatrale sulla storia eroica di Bartali durante la resistensa partigiana, e, tra le altre cose, abbiamo creato il progetto #dadio che ci ha permesso di donare 4000€ all’associasione di clown di corsia VIP-vivere in positivo. Aiutiamo inoltre ogni anno gli amici della Ciclofficina popolare Rimessa in movimento di Modena durante le aste di beneficensa, in collaborasione col comune di Modena, e devolviamo regolarmente il nostro contributo alla causa a cui vengono destinati gli utili dell’asta”

“Nonostante un paio di Balorde che non ci hanno permesso di fare donazioni importanti a causa del maltempo, dal 2016 ad oggi abbiamo cercato, tolte le donazioni alle associazioni del territorio con cui siamo gemellati, di mettere da parte una cifra importante per aiutare una realtà del territorio con un contributo significativo, e finalmente lunedì doneremo questo denaro, frutto dell’impegno dei nostri volontari, ad ASEOP per il progetto Casa di Fausta.

Ringraziamo a questo proposito gli amici dell’associazione Riomania di Rio Saliceto, per averci donato 1500€ a seguito del nostro impegno costante come volontari durante la loro festa della birra, che ci ha aiutato nei nostri progetti di beneficensa.

Casa di Fausta dal 22 marso 2016 ha ospitato gratuitamente oltre 9000 famiglie, provenienti da tutte le regioni italiane e in alcuni casi anche dall’estero, fornendo alloggio negli appartamenti della struttura. Confidiamo che il nostro contributo aiuti i volontari di ASEOP a mantenere attiva la struttura, che dà un contributo molto importantemente alle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti materni-infantili del Policlinico di Modena, aiutando in questo modo anche a contenere le spese di gestione dell’ospedale per i bambini che, se non ci fosse Casa di Fausta, dovrebbero rimanere ricoverati; e che sia di ispirasione ad altre realtà desiderose di fare beneficensa”.

