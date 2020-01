Soliera, matrimonio combinato annullato dal giudice

SOLIERA – Era stata costretta dal padre a sposare un uomo di oltre dieci anni più vecchio, col quale si era ritrovata sposa dopo che le rispettive famiglie si erano accordate per un matrimonio combinato. La ragazza, di origini pakistane ma cittadina italiana, aveva tentato di opporsi ma non c’era stato verso. Così nel 2018 si era ritrovata contro la sua volontà e senza mai incontrare lo sposo – lo aveva visto su una foto tramite WhatsApp, e nulla più – novella moglie di una persona che negli anni successivi si è rivelata violenta e brutale, tanto che la ragazza è caduta in depressione e ha tentato il suicidio. Dopo questo fatto, la madre l’ha aiutata ad allontanarsi: si è rivolta a un centro antiviolenza, ha iniziato un percorso psicologico e ha denunciato padre e marito. Ora, tramite il suo legale, richiederà l’annullamento del matrimonio e si costituirà parte civile al processo.

