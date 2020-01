Spara colpi di pistola nel cortile di casa: indagato 83enne a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Spara colpi di pistola nel cortile di casa: indagato 83enne a San Felice. Il sanfeliciano ha raccontato di aver sentito i cani abbiare e di aver visto tre uomini che rubavano dal suo magazzino. Per questo, nell’intento di farli allontanare, ha preso la pistola che detiene regolarmente e ha sparato. I malviventi sarebbero poi fuggiti.

Il caso è avvenuto la scorsa notte nelle campagne di San Biagio. L’83enne è in casa e sente i cani agitarsi. Prende la sua Beretta 7.65 ed esce in cortile. Dice di aver visto tre persone che si stavano passando oggetti che identifica come provenienti dal suo magazzino. Urla, ma loro restano lì. Decide quindi di sparare dei colpi di pistoli in aria per spaventarli, e in effetti quelli – stando sempre alla testiomanianza dell’anziano – fuggono. I Carabinieri ricevono una richiesta di intervento poco dopo.

Passa qualche giorno e, come riporta la stampa locale, l’83enne di ritrova indagato per esplosioni pericolose. I carabinieri gli hanno anche sequestrato la pistola.

Un caso analogo era avvenuto qualche tempo fa a Finale. Qui un un pensionato era uscito sul terrazzino e si era messo a sparare col fucile perchè sosteneva di aver sentito rumori strani, e ha pensato a dei ladri. Anche per lui la giustizia ha previsto una denuncia per espolosioni pericolose.

