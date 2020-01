Spira Mirabilis porta Beethoven a Mirandola

Spira Mirabilis porta Beethoven a Mirandola. Lunedi 13 gennaio ore 21 in auditorium Montalcini.

Spira mirabilis è un progetto nato nel settembre 2007 ad opera di alcuni giovani musicisti professionisti già attivi nelle più importanti realtà musicali di tutta Europa che hanno espresso l’esigenza comune di crearsi uno spazio, in cui poter continuare a studiare, condividere idee, continuare ad imparare gli uni dagli altri.

Per ogni incontro viene scelto un solo brano del repertorio sinfonico o cameristico, da analizzare, interpretare e suonare per il pubblico.

Perciò essa non è un’orchestra, ma un laboratorio di studio, una grande officina in cui al centro del lavoro vi è una ricerca intellettuale ed artistica volta alla crescita dei musicisti che vi prendono parte.

Non è difficile suonare insieme senza direttore, è difficile suonare insieme “lo stesso pezzo” dal momento che ciò che ci rimane di scritto dai compositori è solo suggestivo e può dar voce a diverse chiavi di lettura.

L’ensemble prende il nome dalla Spira mirabilis, una figura geometrica che, per le leggi matematiche che la definiscono, gode di una particolare proprietà: di qualunque dimensione essa sia, risulta sempre sovrapponibile a se stessa.

Dalla sua fondazione Spira mirabilis si è rapidamente affermata nella scena musicale come un fenomeno unico.

