Emendamento per stabilizzare il personale interinale dei Comuni per la ricostruzione

La deputata modenese del Pd Giuditta Pini, in accordo con la Regione e con i sindacati, ha depositato un emendamento al Decreto Milleproroghe per stabilizzare il personale interinale che, in questi anni, ha lavorato per la ricostruzione post-sisma. La norma prevede la possibilità per le Regioni di bandire concorsi di assunzione rivolte al personale che ha lavorato almeno per 3 anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile. Il commento di Giuditta Pini:

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Dopo l’approvazione del Decreto Sisma avevamo detto che avremmo lavorato per una norma che potesse dare stabilità ai lavoratori interinali del sisma 2012. Grazie al lavoro della Regione e del Pd all’interno del Milleproroghe l’emergenza è stata prorogata alla fine del 2021 e in quell’ambito abbiamo costruito, su proposta dei sindacati e insieme ai lavoratori e agli amministratori, una norma che possa superare l’insicurezza e perenne precarietà del personale interinale, che in questi anni ha contribuito in maniera determinante a far funzionare l’Amministrazione Pubblica. Ho presentato quindi un emendamento volto a risolvere questa storica problematica. La norma prevede la possibilità per le Regioni di bandire concorsi di assunzione rivolte al personale che ha lavorato almeno per 3 anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, per garantire la continuità del processo di ricostruzione. Cerchiamo in questo modo di dare stabilità alle persone che lavorano e contemporaneamente di valorizzare il lavoro svolto in questi anni, che altrimenti rischierebbe di andare perso. Ora la parola passa alla Commissione che lo discuterà durante le prossime sedute”.

