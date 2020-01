Stefano Bonaccini vince col 51,4%. La Borgonzoni al 43,6%

Si è concluso lo spoglio delle schede per l’elezione del presidente della Regione Emilia-Romagna. Il più votato è stato Stefano Bonaccini, governatore uscente candidato del centrosinistra: ha vinto con il 51,4% dei voti raccogliendo quasi 1 milione e 200 mila preferenze.

Ben distanziata la candidata legista del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ha raccolto il 43,63 % dei voti, ovvero poco più di un milione di preferenze.

Lontanissimo il terzo candidato più votato, il Cinque Stelle Simone Benini. Con quasi 81 mila voti ha superato il 3%, il che permette di accedere alla ripartizione dei seggi in Consiglio. Gliene spettano 2

Niente rappresentanza perchè sono a poco più dello 0% dei voti per tutti gli altri. Il Movimento 3 V ha raccolto 11 mila voti (0,4%), Laura Bergamini del Partito Comunista 10.300 voti (0,4), Marta Collot di Potere al Popolo ha 7 mila voti (0,3%) e Stefano Lugli de L’Altra Emilia-Romagna con 6 mila voti ha lo 0,26% dei voti.

Molto numerose le schede nulle: 36.251. E le bianche: 11.932. Le schede contestate sono state 294

Il voto ai partiti e i seggi che ottengono

Il Partito Demcratico è il primo partito in Emilia-Romagna: ha raccolto quasi 750 mila voti, il 34,6%. Si traducono in 22 seggi

La civica per Bonaccini ha avuto il 5,76 %, con i suoi quasi 125 mila voti. Vuol dire che in Consiglio avrà 3 seggi

Emilia-Romagna Coraggiosa ha 81 voti (il 3,7%) e 2 seggi

Europa Verde con 42 mila voti (1,95%) ha un seggio

Nessuno seggio nè per Più Europa (33 mila voti, 1,53%) nè per Volt (9 mila voti e lo 0,2%)

Per quanto riguarda il centrodestra alla Lega con 691 mila voti (32%) spettano 14 seggi. E’ il secondo partito in Emilia-Romagna.

C’è poi Fratelli d’Italia. Per loro 186 voti, l’8,5% delle preferenze e 3 seggi.

A Forza Italia (55 mila voti, 5,5%) assegnato un seggio.

Nessun seggio per la civica Borgonzoni (37 mila voti e 1,3% delle preferenze)

Il popolo della famiglia ha 6.341 voti, lo 0,29 e nessun seggio Risultato analogo per Giovani per l’Ambiente: 6 mila voti, 0,28% e nessun seggio

Due seggi vanno al Movimento Cinque Stelle.

“Qui abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri, adesso 13 o 14 consiglieri. E’ un passaggio vuole dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di più ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione perché il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa dopo le regionali in Emilia-Romagna, in un hotel alle porte di Bologna.

LEGGI ANCHE, I RISULTATI DEFINITIVI

A Mirandola il Pd recupera consensi. Ma non c’è gara con la Lega

Finale Emilia saldamente in mano alla Lega

A San Felice Lega primo partito. Ma calano consensi e partecipazione

Novi sceglie Bonaccini, il Pd torna a essere primo partito

A Concordia vince la Borgonzoni. La Lega è il primo partito

Camposanto, nel paese di Palma Costi il Pd perde consensi e vola la Lega

Medolla è per Bonaccini, Pd primo partito (per un soffio)

San Possidonio è della Lega, il Pd non sfonda

San Prospero ha la Lega primo partito, ma il Pd recupera

A Bomporto vince Bonaccini. Ma la Lega è il primo partito

Bastiglia, Nonantola, Ravarino e Soliera tutte per Bonaccini

