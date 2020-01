Super pescata invernale a Bomporto per il Modena Catfish

Super pescata invernale a Bomporto per il Modena Catfish. Pioggia e vento non hanno fermato Davide Poluzzi e Simone Solieri che sabato hanno messo a segno una pescata da record in canale: 5 carpe, siluri a non finire e un lucio perca di oltre 10 chili.bompor

LEGGI ANCHE

Pesce siluro di oltre 2 metri pescato a Gorghetto

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017