CAMPOSANTO – Trasporto persone fragili, un nuovo autoveicolo per Camposanto.

L’amministrazione Comunale ha patrocinato il Progetto di “Mobilità Garantita”, di pubblica utilità nato dalla collaborazione tra ASP Azienda Pubblica Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord e la Società PMG Italia, progetto finalizzato al potenziamento dei servizi di mobilità a favore delle fasce svantaggiate (anziani e disabili) residenti nel territorio dell’ASP. L’iniziativa d’inclusione consente di mettere a disposizione di ASP, con la formula del comodato gratuito e per un periodo di 4 anni, un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone fragili.

“Negli ultimi 4 anni i trasporti per cittadini di Camposanto sono stati 1872”, ha ricordato la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni.

Da parte dell’assessora Ursula DAgsta “Un grazie a Roberta Gatti Direttore di ASP a Stefania Marchi, ai ragazzi della cooperativa Tandem e agli ospiti della Comunità alloggio di Camposanto per la partecipazione, a Simona Polverino e PMG Italia e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto.

Tanti sono stati i nostri sostenitori, definiti ‘eroi’ durante il discorso di Simona Polverino, responsabile commerciale di PMG. Perché in un mondo pieno di trappole e raggiri è più facile voltare la faccia che credere nella pura solidarietà e donare fondi per una nobile causa”

Ecco tutti gli sponsor di Camposanto che con le loro aziende hanno contribuito alla realizzazione di questo straordinario progetto:Stazione di servizio 6297 di Zacchini Andrea, Ristorante Pizzeria da Camillo, Tecno MEC srl, Termoidraulica C.M.T. di Morselli Christian, Società agricola La Rondine, Gelateria artigianale Peccati di gola, Azienda agrituristica I Quatar Canton, OMP officina meccanica panaro, Azienda agricola Molinari Maurizio, Bar Ladies and Gentlemen di Gianni Lanzoni, Impianti Condizionamento Salumifici, Tecnica Verde di Candini Luca, Farmacia Rosta dottor Alberto, Artegrafica Barberini, Impianti Condizionamento Salumifici