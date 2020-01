Un mese per i nuovi assessori, nella giunta Bonaccini bis la Costi, Baruffi o Molinari?

Un mese di tempo per i nuovi assessori, nella giunta Bonaccini bis la Costi e Baruffi sono la quota Modena che probabilmente sarà presente. Con un incarico che potrebbe arrivare anche a Filippo Molinari, ex sindaco di Medolla.

Il governatore Stefano Bonaccini si è dato un mese di tempo per definire la sua nuova squadra di governo, che sarà composta da metà uomini e metà donne, e sarà sul filo della continuità con qualche innesto nuovo.

In prima fila per un ruolo in Giunta, e forse per la vicepresidenza della Regione, c’è Elly Schlein, recordwoman di preferenze: ha avuto ben 22 mila voti, è la consigliera regionale più votata nella storia. L’ex europarlamentare Pd, che uscì dal partito in rotta con Renzi, si era candidata con Emilia-Romagna coraggiosa. E proprio questo potrebbe essere un limite alal vicepresidenza. Il suo partito ha preso il 3,8% dei consensi, e una vicepresidenza sarebbe troppo e aprirebbe il via a richeiste di compensazione di altri. La vicepresidenza meglio affidarla a un esterno. Per la Schlein si prospetterebbe allora un incarico alle Politiche Sociale.

Molto bene, in termini di preferenze, anche Palma Costi. Lei ne ha prese più di 6 mila, e in piena terra leghista, la nostra qui nella Bassa. Non dovrebbe avere problemi a essere riconfermata in Giunta, probabilmente sempre ad Attività Produttive e Ricostruzione. Con lei riconferme in vista anche per gli assessori Andrea Corsini, Raffaele Donini ed Emma Petiti.

Fra i nuovi, altro modenese in pole position è Davide Baruffi. Dopo aver lasciato Roma, l’ex parlamentare di Soliera lavora fianco a fianco a Bonaccini nello staff personale. Ora potrebbe essere il momento di affidargli un incarico più operativo. Per l’ex sindaco di Soliera si parla del ruolo di sottosegretario alla presidenza della Regione, l’incarico non elettivo più presigioso che c’è in Regione.

Dalla Bassa potrebbe essere valorizzato anche Filippo Molinari, ex sindaco di Medolla che da quando ha lasciato l’incarico ad Alberto Calciolari è nello staff di Bonaccini negli uffici delle torri di Kenzo a Bologna.

Gli altri nomi che girano sono quelli di Mauro Felicori, attualmente direttore di Ago Modena Fabbriche Culturali, dato verso l’assessorato alla Cultura.

“Tra i dem che potrebbero subentrare si segnalano il segretario regionale Paolo Calvano, che ha rinunciato alla candidatura a Ferrara per curare la prestazione complessiva del partito (ed è uno dei vincitori di oggi) e l’ex parlamentare Davide Baruffi, già oggi nello staff del presidente – si legge nell’agenzia Dire – Ad un posto in giunta potrebbe ambire anche Manuela Rontini, consigliera faentina del Pd molto votata nella provincia di Ravenna (la stessa dell’attuale titolare del Turismo Corsini), mentre tra gli assessori uscenti non candidati meritano una menzione il prodiano Patrizio Bianchi, che si è occupato del citatissimo patto per il lavoro e del ‘cervellone’ al Tecnopolo di Bologna e Simona Caselli, oggi titolare dell’Agricoltura.

Da risolvere ci sarà però soprattutto il nodo sanità, l’assessorato forse più pesante fino ad oggi assegnato al ‘tecnico’ Sergio Venturi. Tra le alternative si cita quella del medico Claudio Vicini, candidato nella lista Bonaccini a Forlì-Cesena: non è entrato in assemblea ma ha conquistato la bellezza di 4.419 preferenze.

LEGGI ANCHE,

La Bassa si Lega. In controtendenza nell’apoteosi emiliana di Bonaccini



Qui, dove la Lega non passa, il sindaco: “Lavorare pancia a terra, ascoltare, conquistare fiducia”

Stefano Lugli, che delusione. L’Altra Emilia-Romagna perde i consiglieri regionali

Fratelli d’Italia Mirandola: “Grazie agli elettori dell’area nord: 8.3% dei voti”

I sondaggi elettorali erano sbagliati, sottostimavano Pd e Bonaccini

Cinque Stelle, nella caduta rovinosa si salva la Gibertoni

I RISULTATI DEFINITIVI

Stefano Bonaccini vince col 51,4%. La Borgonzoni al 43,6%

Elezioni. Ecco i 50 nuovi consiglieri regionali

Elezioni: Provincia di Modena in linea con la Regione

Palma Costi regina delle preferenze. Ecco quanto hanno preso i candidati della Bassa

A Mirandola il Pd recupera consensi. Ma non c’è gara con la Lega

Finale Emilia saldamente in mano alla Lega

A San Felice Lega primo partito. Ma calano consensi e partecipazione

Novi sceglie Bonaccini, il Pd torna a essere primo partito

A Concordia vince la Borgonzoni. La Lega è il primo partito

Camposanto, nel paese di Palma Costi il Pd perde consensi e vola la Lega

Medolla è per Bonaccini, Pd primo partito (per un soffio)

San Possidonio è della Lega, il Pd non sfonda

San Prospero ha la Lega primo partito, ma il Pd recupera

A Bomporto vince Bonaccini. Ma la Lega è il primo partito

Bastiglia, Nonantola, Ravarino e Soliera tutte per Bonaccini

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017