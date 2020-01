Una nuova sala per le attività del riciclo al nido di San Possidonio

Una nuova sala per le attività del riciclo al nido di San Possidonio. Sarà inaugurata domenica, in occasione dell’apertura dell’asilo Varini per l’iniziativa scuole aperte. Si tratta di una nuova sala per un’attività di riciclo realizzata grazie al contributo dell’Associazione organizzatrice del Pork Factor da sempre legata all’asilo.

Appuntamento dalle ore 10 alle ore 12 in via Malcantone 3

