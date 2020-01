Neri (FI): “Unione ostaggio dei capricci del PD. Questa politica è lontana dai cittadini.”

CAMPOSANTO – Mauro Neri capogruppo Forza Italia ucman risponde al gruppo Liste Civiche – Partito Democratico Bassa Modenese in merito alla decisione di non partecipare al Consiglio dell’Unione di giovedì 16 gennaio.

Vorrei rispondere all’articolo del consigliere gruppo Liste Civiche – Partito Democratico Bassa Modenese, sulla questione che lui e il centrosinistra non si presenteranno stasera al consiglio dell’unione.

Prima cosa. Il gruppo ha evitato di dire che nella seduta del 19 dicembre il centrosinistra ha abbandonato la seduta del consiglio facendo così mancare il numero legale, per non votare la mozione sulla sanità e la delega alla sanità al sindaco Greco, che loro avevano tolto.

Ha poi disatteso le email mandate al presidente del consiglio Bruno Fontana, presidente che è stimato da tutti per la sua correttezza e imparzialità.

In merito il gruppo ha evitato di dire che sempre nella seduta del 19 dicembre Forza Italia insieme al centrodestra era contraria a sospendere la sessione e comunque di fare un consiglio il prima possibile, quindi il gruppo dovrebbe spiegare chi usa il consiglio per propaganda politica, dovrebbe anche accettare il fatto che al momento non ha la maggioranza in consiglio.

Questa contrapposizione non fa bene, i cittadini che ci hanno votato si aspetta che facciamo bene il nostro lavoro non che se c’è qualcosa che non ci sta bene pestiamo i piedi e usciamo. Il confronto si fa in consiglio non sui giornali con lunghissimi comunicati.