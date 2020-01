Vasco Errani a Medolla coi candidati di Coraggiosa

Vasco Errani torna nella Bassa. L’ex governatore e Commisario per la ricostruzione sarà a Medolla per un convegno elettorale.

Si intitola “Il futuro dell’area Nord”, e i candidati coraggiosi modenesi dialogheranno con lui sulle proposte di Emilia-Romagna Coraggiosa, lista di centrosinstra che sostiene come candidato presidente Stefano Bonaccini. Sabato 11 gennaio alle ore 18.00 presso Auditorium comunale di Medolla in via Genova, 10.

