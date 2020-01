Venerdì 24 gennaio la ministra Paola De Micheli nell’Area Nord

Sarà la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a chiudere la campagna elettorale Pd nell’Area Nord venerdì 24 gennaio. La nota del Pd dell’Area Nord:

“Saranno diversi ed importanti gli appuntamenti in Area nord, venerdì 24 gennaio, per la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a sostegno del candidato presidente della coalizione di centrosinistra Stefano Bonaccini e dei candidati modenesi del Pd all’Assemblea legislativa regionale alle elezioni del 26 gennaio. Paola De Micheli sarà alle ore 13.00 a pranzo insieme ai lavoratori della CPL CONCORDIA, presso la sala mensa ubicata presso il Concordia Hotel. Alle ore 14.30 sarà accolta in visita presso la WAM GROUP di Cavezzo, azienda leader mondiale nello sviluppo e produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento materiali alla rinfusa. Alle 16.00 sarà in visita presso la CIGAIMPIANTI di Finale Emilia, importante realtà che da oltre trent’anni si occupa di montaggio e manutenzione di impianti e automazioni industriali. L’ultimo appuntamento della giornata si svolgerà a Mirandola alle ore 17.30 presso il Foyer del Teatro Nuovo, dove insieme alla candidata Pd Palma Costi, si svolgerà un appuntamento di chiusura della campagna elettorale, promosso dai Circoli Pd dell’Area Nord”.

