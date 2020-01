Ventenne sorpreso con la marijuana in auto a San Prospero

Ventenne sorpreso con la marijuana in auto a San Prospero. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri che lo hanno individuato venerdì pomeriggio, nella zona di via Canaletto, nel corso di uno dei normali controlli che vengono effettuati nei luoghi dove si ritrovano i ragazzi del luogo. Il 20enne, nato nel reggiano, aveva con sè diverse dosi di marijuana, probabilmente destinate alla vendita.

Ma non essendo satato colto nell’atto della compravendita, non è stato denunciato, ma solo segnalato come assuntore.

