Vittorie per gli atleti Ju Jitsu sanprosperesi ai campionati italiani

SAN PROSPERO – L ‘Amministrazione Comunale di San Prospero si è congratulata per i fantastici risultati ottenuti dalla delegazione di atleti Ju Jitsu sanprosperesi, che hanno partecipato ai campionati italiani a Scafati.

Si sono aggiudicati l’oro Giulia Di Meo e Antonella Farnè, medaglia d’argento per Giacomo Gavioli e Ludovica Zangara, il bronzo per Leandro Zangara, quinto posto per Simone Aliano.

Inoltre Giulia Di Meo si aggiudica il premio come “Migliore atleta under 12”. I complimenti sono giunti a tutti i partecipanti e agli allenatori che hanno contribuito alla crescita di questi atleti.

La delegazione dopo le premiazioni

