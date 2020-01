Volontario di Protezione Civile, chiamata a Bomporto

Chiamata di volontari di Protezione Civile a Bomporto, per cominciare il 2020 con senso civico e consapevolezza.

Di volontari c’è sempre bisogno: inizia il nuovo anno con una scelta importante.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bomporto è una bellissima realtà

per chi ne fa parte e per la Comunità per la quale opera.

Informati e valuta la possibilità di diventare

anche tu Volontario di Protezione Civile.

Per saperne di più: 059.800.711 oppure protezionecivile@comune.bomporto.mo.it