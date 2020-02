Castelfranco, incidente a Cavazzona: grave un bimbo

L’incidente è avvenuto lungo la via Emilia Est in località Cavazzona di Castelfranco Emilia ieri, domenica 9 febbraio, intorno alle 13 e sull’auto, guidata dalla mamma, c’erano il papà e il piccolo, che viaggiava sull’apposito seggiolino sistemato sui sedili posteriori. Da quello che si apprende dalla stampa locale la Polizia Stradale starebbe ancora lavorando alla ricostruzione della dinamica esatta, ma pare che la donna alla guida abbia perso il controllo del veicolo, poi finito contro un albero con un forte schianto.

Il piccolo, che ha quattro anni, è stato sbalzato in avanti ed è stato necessario il lavoro dei soccorritori per estrarre i tre dall’abitacolo. Trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato in prognosi riservata. Anche i genitori hanno subito dei traumi, ma fortunatamente non sono gravi.Sul posto oltre al 118 con elisoccorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che ha raccolto alcune testimonianze.

