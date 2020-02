“Adolescenza: istruzioni per l’uso!”: ciclo di incontri a Medolla

Ha per titolo “Come cambiano le dipendenze – Cos’è oggi una droga?” l’incontro in programma oggi mercoledì 19 febbraio all’Auditorium Comunale di Medolla (inizio alle ore 20.45), primo dei tre appuntamenti del ciclo “Adolescenza: istruzioni per l’uso!”, che vedranno, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo, il 26 febbraio “E il naufragar mi è dolce in questo magma – Educare nell’epoca dei nuovi media” e il 4 marzo “Aiuto un alieno! – Come cambia la relazione in adolescenza”.

Gli incontri, tutti a ingresso gratuito, sono proposti da Cortile Solidale in collaborazione con AVIS Medolla e Scuola Viva APS e saranno condotti da Mario Enrico Cerrigone, filosofo ed educatore del servizio L.O.O.P. dell’ASL di Bologna. Un’occasione per offrire agli adulti un inquadramento di massima su alcuni temi cruciali nel rapporto con gli adolescenti.

