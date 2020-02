Aimag, San Felice e Mirandola dicono sì alla partecipazione alla gara Unieco ambiente

San Felice sul Panaro e Mirandola dicono sì alla partecipazione di Aimag alla gara per Unieco Ambiente. I consigli dei due comuni hanno approvato all’unanimità allineandosi così a quello di altri otto comuni dell’Area Nord. Una scelta che va in controtendenza, perchè ci sono due pareri negativi dei Revisori dei conti; il parere negativo dei Revisori di Carpi – Comune che detiene la maggioranza relativa di Aimag e il cui sindaco ne presiede il Patto di Sindacato; il parere tecnico negativo del segretario generale; il parere negativo del responsabile finanziario.

Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro, riunitosi lo scorso 17 febbraio nel municipio temporaneo di piazza Italia, 100, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che dà il via libera alla partecipazione di Aimag spa alla procedura competitiva per l’acquisto della divisione ambiente del colosso reggiano Unieco, società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa (Unieco Holding Ambiente).

Una scelta precisa effettuata dal Consiglio comunale per dare ad Aimag spa la possibilità di continuare a crescere nel territorio e di rafforzarsi nel sempre più cruciale mercato dei rifiuti, oggi al centro di grandi trasformazioni. L’acquisizione di Unieco Ambiente da parte di Aimag spa permetterebbe infatti alla multiutility di espandere le proprie attività nel Centro-Nord Italia e di gestire un nuovo “sistema ambiente” caratterizzato da 39 impianti attivi. Aimag spa potrebbe in questo modo collocarsi tra i principali operatori del settore in Italia e affrontare con un assetto molto più solido le sfide del mercato dei rifiuti.

Da notare che la multiutility è attesa anche da altre sfide da “far tremare i polsi”, prima tra tutte la gara dell’Ambito di riferimento di Modena 1 nella distribuzione del gas. Di qui la necessità di guardare anche ad altri possibili mercati. La divisione ambiente del Gruppo Unieco, inoltre, è caratterizzata da una presenza geografica diversificata ma limitrofa ai territori di Aimag, e conta su un presidio integrale della filiera dei rifiuti.

Il revisore dei conti del Comune di San Felice sul Panaro, professor Eugenio Caperchione, aveva espresso parere favorevole ad autorizzare la partecipazione di Aimag spa alla procedura competitiva per l’acquisto della divisione ambiente di Unieco.

Anche il Consiglio comunale di Mirandola si è pronunciato all’unanimità a favore della partecipazione di Aimag alla gara per acquisire il ramo ambiente di Unieco. Il voto della principale città della Bassa si allinea così a quello di altri otto comuni dell’Area Nord mentre a Carpi non si parla neppure dell’ipotesi di un passaggio in Consiglio, previsto per esempio a Soliera, dopo il parere dei Revisori, mentre a Novi il sindaco Enrico Diacci sarebbe ancora incerto.

Il voto unanime per Mirandola in parte inatteso visto che il Partito Democratico sta all’opposizione è avvenuto nonostante dal Collegio dei Revisori, al pari di quello di Carpi, fosse arrivato un parere negativo, ritenuto tuttavia non vincolante dai legali consultati dal Sindaco e dalla Giunta. Così riporta la stampa locale.

