Alfabetizzazione digitale: parte il secondo corso a Soliera

SOLIERA – Dopo il successo della prima edizione lo scorso autunno (con le iscrizioni chiuse in pochissimo tempo e tante persone rimaste fuori), dal 18 febbraio al 12 marzo 2020, negli spazi del centro culturale Habitat di Soliera, in via Berlinguer 201, si tiene la seconda edizione del corso di alfabetizzazione digitale per smatphone e tablet, proposto nell’ambito del progetto “Pane e Internet”, promosso dall’Unione Terre d’Argine con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

In otto lezioni si vedranno le basi di utilizzo, le impostazioni dei nostri dispositivi, le migliori applicazioni da scegliere per i diversi ambiti di utilizzo: messaggistica, social network, foto e video, geo-localizzazione e navigazione GPS nonché le buone norme per usarli ini sicurezza.

Il corso è rivolto ai cittadini che vogliono acquisire un maggiore senso di sicurezza rispetto all’uso dei dispositivi (smartphone o tablet) e di internet.

Per iscrizioni: tel. 059.568585, biblioteca@fondazionecampori. it – pei@terredargine.it

