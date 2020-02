Allerta meteo Protezione Civile per vento forte

Allerta meteo Protezione Civile per vento forte. E’ valida dalla mezzanotte di lunedì 10 febbraio 2020 fino alle 00:00 di martedì 11 febbraio 2020

***Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN***

Nella giornata di Lunedì 10 Febbraio è prevista una forte intensificazione della ventilazione sud-occidentale sull’intero settore appenninico con venti di caduta che interesseranno anche la pianura orientale. Si prevedono venti tra 74 e 88 Km/h sulle aree di crinale dell’appennino centro occidentale e sulle aree collinari romagnole; sul rimanente settore appenninico e sulle aree di pianura tra bolognese orientale e Romagna venti tra 62 e 74 Km/h; raffiche localmente superiori tra 80 e 90 Km/h.

