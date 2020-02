Ambiente, scuola e solidarietà, al centro del Consiglio comunale dei ragazzi di San Prospero

Ambiente, scuola e solidarietà, al centro del Consiglio comunale dei ragazzi di San Prospero. A San Prospero sabato mattina si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie. Obiettivi chiari e precisi: ambiente, scuola, democrazia e solidarietà. Ma anche sport e tempo libero, solidarietà, salute, sicurezza stradale e sviluppo del paese.

Su questi temi ragazzi e ragazze elaboreranno idee e proposte da portare ai loro omologhi del Consiglio Comunale degli adulti. A loro diposizione c’è anche un budget di 500 euro.

C’è già la prima intervista del neo presidente del Consiglio comunale e sindaco dei ragazzi Alessandro Bandieri che ha dichiarato al Resto del Carlino: «È un’esperienza bellissima, stiamo già lavorando su diversi progetti quali la richiesta di installare semafori con segnali acustici per le persone in difficoltà, sensibilizzare i cittadini per una San Prospero più pulita».

