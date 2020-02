Aperto il bando per alloggi di edilizia residenziale pubblica a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Aperto il bando per alloggi di edilizia residenziale pubblica a Finale Emilia.

La domanda di accesso alla graduatoria, “in bollo” ai sensi del D.P.R. 642/1972, redatta su apposito modulo, reperibile presso:

l’Ufficio Servizi Sociali c/o MAF Viale della Rinascita n. 6 – tel. 0535 788308/788312/788309

il sito web comunale all’indirizzo

può essere presentata da cittadini maggiorenni, per sé ed il proprio nucleo familiare, in possesso dei previsti requisiti d’accesso in materia di ERP stabiliti dalla disciplina regionale, e deve essere consegnata a:

l’ Ufficio Protocollo del Comune di Finale Emilia, Via Montegrappa n. 6, piano terra;

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno Mercoledì 18 Marzo 2020.

A livello intercomunale, si ricorda che è aperto anche il bando per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accezzo alle abitazioni in locazione.

Con Determinazione UCMAN n. 1117 del 19/12/2019 è stato approvato il bando per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s. S., Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s. P., San Possidonio, San Prospero s/S, aderenti all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN).

Il contributo è finalizzato alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Presentazione della domanda

I cittadini interessati potranno presentare domanda d’accesso alla graduatoria fino al 28 febbraio 2020 presso gli uffici preposti dei Comuni negli orari di apertura:

Comune di Finale Emilia – Via della Rinascita n. 6- 41034 Finale Emilia (Mo)

Lunedì – Mercoledì – Venerdì 9:30 – 13:30; Martedì 9:30 – 13:30 14:30 – 17:00

Lisa Neri/ Giorgia Ziosi

tel. 0535/788312 0535/788309

Sportello Sociale tel 0535/788308

