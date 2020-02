Appalto sospetto alla Fruttarola, l’opposizione chiede un Consiglio comunale straordinario

FINALE EMILIA – Un Consiglio comunale straordinario urgente per parlare del nuovo scandalo in cui è stato coinvolto il Comune di Finale Emilia, dove i Carabinieri sono andati ad acquisire carte e documenti per un appalto sopetto alla Fruttarola. La richiesta l’hanno depositata Stefano Lugli (Sinistra Civica), Pierpaolo Salino ed Elena Terzi (lista civica) all’indomani del sopralluogo dei Carabinieri in Comune.

Stefano Lugli da Sinistra Civica chiede anche le dimissioni del sindaco dall’assessorato ai Lavori Pubblici. Scrive Lugli:

La giunta Palazzi è ovviamente estranea dalla eventuali responsabilità penali che sarà cura della magistratura accertare. Ma le responsabilità politiche relativamente alla guida di un assessorato ai lavori pubblici che in questi anni ha brillato per immobilismo sono tutte in capo al sindaco, che per altro è stato avvertito più volte dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione delle difficoltà che incontra quel settore.

E non è sufficiente da parte del primo cittadino canellare ogni commento negativo sotto ai suoi post per nascondere questa verità che è sotto gli occhi di tutti. Ribadiamo che il sindaco farebbe bene a lasciare la delega ad altro assessore, anche se ormai il ritardo accumulato nella ricostrzuione pubblica è irrecuperabile.

Il caso è stato sollevato grazie a un esposto del Movimento 5 Stelle, che aveva rilevato come nel cantiere della Fruttarola non ci fossero operai della ditta che aveva vinto l’appalto, ma altra gente.

Scrivono i pentastellati finalesi:

Apprendiamo dalla stampa e dai profili social dell’amminilstrazione del blitz dei Carabinieri in municipio, che dalla mattina fino alla tarda sera di martedì hanno prelevato e sequestrato documenti negli uffici del comune.

Certo la notizia non ci coglie di sorpresa, un anno fa circa infatti siamo stati proprio noi a dare il la alle indagini, a sollevare poi il problema in Consiglio, davanti al Sindaco, ed a presentare i fatti alle autorità competenti.

L’amministrazione non è al momento coinvolta, ma non si può dire che non sia politicamente responsabile, o non ne fosse a conoscenza. Quando abbiamo portato il caso in consiglio invece che preoccuparsi di approfondire i nostri dubbi il Sindaco ci ha accusato di voler bloccare l’ufficio coi nostri accessi agli atti, il risultato giudicatelo da soli. Tutta l’amministrazione ne è responsabile politica, a tutti i consiglieri di maggioranza abbiamo detto che i problemi ci sono, esistono, e bisogna affrontarli degnamente non scaricare le colpe prima sull’opposizione, poi sui tecnici, consiglieri scomodi, assessori o chiunque altro manifesti dissenso.

Speriamo sia l’ultimo caso, anche se la nostra attività non si è certo fermata a via Fruttarola, speriamo sia l’unica volta in cui abbiamo avuto ragione, ma temiamo non sia così. Ci auguriamo che non si torni al clima che ha caratterizzato la fine dell’amministrazione Ferioli.

Oggi perdiamo tutti, La politica, il paese, tutti. Da cittadini non ci meritiamo questa situazione indegna. Non ce la meritavamo prima, non ce la siamo mai meritata.

La storia della Fruttarola: la strada colabrodo

Si tratta della strada di Finale Emilia più nota di Bassa e dintorni: è la Fruttarola. Perchè è così famosa? Per per due motivi: è spesso localizzato qui un movimento tellurico che proviene dal sottosuolo ed è famigerata per lo stato in cui si trova il manto stradale ormai da tempo. Definita anche strada-colabrodo, visto che ciclicamente raggiunge una grande quantità di voragini. Per andarci in auto il limite di velocità è sempre sui 30 km/h e in certi periodi anche sui 10 km/h. Ad agosto del 2018 la notizia dell’arrivo di 97 mila euro per coprire di asfalto la strada.

