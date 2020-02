Attenti ai falsi operatori Ausl e Croce Rossa, l’appello di Adiconsum

Attenzione ai falsi operatori Ausl o della Croce Rossa che chiedono di entrare in casa con la scusa di un tampone per il coronavirus. Non aprite e chiamate le forze dell’ordine. L’avvertimento è dell’Adiconsum (associazione consumatori della Cisl), alla quale sono giunte stamane due segnalazioni. «Si tratta in entrambi i casi di persone anziane che, per fortuna, non hanno aperto la porta – riferisce la responsabile Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini – È evidente che ci troviamo di fronte a tentativi di introdursi nelle abitazioni per rubare denaro e oggetti di valore. Dopo alcuni casi segnalati in Lombardia e Veneto, purtroppo anche qui sono arrivati gli sciacalli che, come in occasione di calamità naturali, non si fanno scrupoli e cercano di sfruttare la situazione. Poiché le persone più rischio sono gli anziani soli, è importante – conclude la responsabile Adiconsum – attivare tutte le reti di protezione sociale, da quelle familiari a quelle di vicinato».

