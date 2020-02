Autista accusato di razzismo e aggredito sul posto di lavoro

Un autista della compagnia Seta è stato aggredito durante il suo turno di lavoro domenica pomeriggio: ad accusarlo di razzismo e a scagliarsi su di lui con offese e calci alla sua postazione di guida una donna che era salita sulla corriera in partenza da Modena e diretta verso Carpi. E’ lo stesso Angelo Salfa a raccontare questa storia a Il Resto del Carlino e nonostante abbia deciso di non denunciare la mamma che era salita a bordo con un passeggino aperto vuole rendere pubblico un episodio non isolato.

“Non è consentito su corriere come quella che stavo conducendo tenere aperti i passeggini, che appunto vanno chiusi per assenza di un posto adeguato e sicuro. Le mamme erano diverse e una di loro a un certo punto mi si è scagliata addosso accusandomi di razzismo, insultandomi e minacciandomi. Mi ha anche spintonato e preso a calci il mio sedile”. Angelo Salfa, che è delegato sindacale Uil e Rls, ha chiamato subito le Forze dell’Ordine.

Arrivata al Polizia la donna è stata identificata: si trattava di una signora di origini nigeriane. L’autista ha però deciso di non denunciarla ed è ripartito con lei sempre a bordo. Ma gli animi non si erano calmati e la donna ha ricominciato ad offenderlo. A difesa del dipendente anche Seta ha condannato l’inciviltà ed espresso solidarietà ai suoi lavoratori, oltre alla disponibilità a fornire le immagini delle videocamere e sostenere una procedura legale.

