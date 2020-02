Auto a fuoco a Finale Emilia

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Abba Motto, a Finale Emilia, domenica sera. Sono stati chiamati per l’incendio autovettura poco prima delle ore 20.

Non sono per nulla chiare le cause dell’incendio, tutto è in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un attentato doloso.

Non ci sono feriti.

