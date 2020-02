Auto va fuori strada e si ribalta: ferito 35enne di Mirandola

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Auto va fuori strada e si ribalta a Fossa, frazione di Concordia sulla Secchia. L’incidente stradale è avvenuto domenica, alle ore 12.30, attorno all’ora di pranzo.

Un 35enne di Mirandola era alla guida della sua utilitaria quando, percorrendo via Bosco, ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato uscendo fuori dalla carreggiata e finendo la sua corsa contro il muretto di una abitazione. L’uomo è rimasto ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita,

Sul posto, per i rilievi di rito, la Polizia Locale del presidio di San Possidonio che accerterà anche le cause dell’incidente.

