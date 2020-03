Bastiglia, approvato il bilancio di previsione 2020-2022

BASTIGLIA – Il 24 febbraio il Consiglio comunale di Bastiglia ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022. Il documento, che ha avuto il via libera dal Consiglio con sole tre astensioni, formalizza la scelta dell’Amministrazione comunale di non utilizzare la leva fiscale, lasciando invariate le aliquote Irpef per l’anno 2020: l’addizionale comunale resta dunque allo 0,6%. Nessun aumento anche per l’Imu – le aliquote del 2020 sono le stesse del 2015, garantiti anche i servizi a domanda individuale, tra cui asilo nido, mensa e trasporto scolastico, impianti sportivi.

Nessuna variazione anche sull’andamento dell’indebitamento, che resta ampiamente al di sotto delle spoglie previste. La volontà dell’Amministrazione rimane quella di effettuare gli investimenti senza ricorrere a nuovo debito e di mettere in campo, come già fatto nel 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, operazioni straordinarie per la riduzione del debito esistente.

Nel documento di programmazione finanziaria è stato poi stabilito un piano triennale di investimenti da 3,3 milioni di euro, destinati all’edilizia scolastica – in particolare al miglioramento sismico dell’asilo nido e della scuola materna, alla riqualificazione del Museo della civiltà contadina, alla viabilità e alla sicurezza, varchi urbani e illuminazione pubblica.

A bilancio sono stati iscritti anche 817mila euro di trasferimenti all’Unione, che serviranno per a finanziare servizi sociali (38% del totale) e manutenzione del verde pubblico.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017