Bloccato dopo inseguimento spacciatore con più di 100 dosi di cocaina

Bloccato dopo inseguimento spacciatore con più di 100 dosi di cocaina. Doveva essere una serata da sballo, quella di sabato sera 8 febbraio, per i numerosissimi clienti di uno spacciatore di cocaina. Ma non è andata così per il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese (Modena).

Intorno alle ore 19:00, i militari durante un posto di controllo, al centro di Fiorano Modenese hanno imposto l’alt al conducente di una utilitaria, che anziché arrestare la marcia, con manovre e sorpassi azzardati, si è dato alla fuga.

I militari si sono subito posti all’inseguimento, e dopo circa cinque minuti, giunti fino a Sassuolo, a causa dell’intenso traffico, all’imbocco di una rotatoria, il cittadino tunisino, oramai braccato, ha abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi venendo tuttavia raggiunto dai Carabinieri, e non facilmente immobilizzato, per la continua reazione, con calci e pugni, dell’uomo contro i Carabinieri.

A seguito della perquisizione personale è stata rinvenuta una busta all’interno della quale vi erano n.103 (centotre) dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 149 (centoquarantanove) oltre a 980,00 euro sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Il cittadino tunisino è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena.

Dovà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiali e guida senza patente.

