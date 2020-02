Bocconi avvelenati a Concordia, il Comune fa pattugliare il parco

Bocconi avvelenati a Concordia, il Comune fa pattugliare il parco. L’amministrazione di Concordia comunica che, in seguito al ritrovamento di “polpette” sospette al Parco Pertini che potrebbero essere dannose per gli animali, ma anche per i bambini più piccoli che frequentano il Parco, la Polizia Municipale in collaborazione con le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) ha attivato un monitoraggio del Parco e ha provveduto a raccogliere alcuni campioni e a consegnarli al servizio veterinario di Mirandola per le opportune analisi.

In attesa delle verifiche del caso, si chiede ai cittadini che frequentano i Parchi di porre la massima attenzione e si confida nella collaborazione di tutti per segnalare in modo tempestivo, come avvenuto per questo episodio, altre situazioni analoghe.

