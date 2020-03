A Bologna il nido non si paga per i giorni di chiusura per Coronavirus. Da noi, sì

E’ quanto emerge negli ultimi giorni di emergenza da epidemia, arrivati ormai al quinto giorno di chiusura delle scuole, con i conseguenti disagi e costi per le famiglie, a Bologna è stata resa nota la decisione del sindaco Virginio Merola, che ha annunciato che le famiglie con bambini negli asili nido di Bologna non dovranno pagare le rette per i giorni di chiusura decisi per far fronte all’emergenza del coronavirus.

Qui nella Bassa, invece, nessun sindaco ha fatto annunci simili, nè comunicazioni in questo senso sono arrivati dall’Unione Comuni Area Nord che è titolare di quasi tutti i nidi comunali. Non ha detto niente il presidente dell’Unione Alberto Greco, e nemmeno l’assessore all’Istruzione dell’Unione Luca Prandini. Silenzio anche dai Comuni del’Unione del Sorbara e da quella di Carpi, l’Unione Terre d’Argine.

Il tema di non far pagare il nido alle famiglie – addirittura – non è neanche stato dibattuto. A Bologna, invece, è stato già deciso che non si pagherà: un bel segnale di attenzione alle famiglie.

