Bomporto, il 22 febbraio al via “Il Sabato del Dialettale”

NONANTOLA – Il teatro dialettale torna a far sorridere Bomporto. La stagione 2019/2020 della rassegna “Il Sabato del Dialettale”, promossa dal Comune di Bomporto e da Tir Danza, si arricchisce di cinque nuovi appuntamenti al Cinema Teatro Comunale di via Giuseppe Verdi 8, a Bomporto.

La prima data in cartellone è sabato 22 febbraio alle 21, con la compagnia Teatro Nuovo che presenterà “T’la dàg gnàn, se te m’la pègh… La sudìsfasiòun ed divorsiér…”, commedia in due atti di Silvano Morini. Secondo appuntamento in calendario sabato 7 marzo alle 21 con la Compagnia teatrale “Anna Di Stasio” e la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo “Sabato, domenica e lunedì”, con regia di Carlo Cammuso. Sabato 14 marzo alle 21 sul palco salirà la Compagnia teatrale “Gloria Pezzoli” con la commedia brillante in due atti “Bilen e Navval”. La commedia brillante “Camoméla a colaziòun”, portata in scena dalla Compagnia teatrale La Quérza ed Ganazé, allieterà il pubblico bomportese sabato 21 marzo alle 21, infine la Compagnia Gli Artisti presenta sabato 28 marzo alle 21 “Sàta a chi Tàca”, commedia brillante con la regia di Massimo Zani.

Il costo dei biglietti è di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto (sono previste riduzioni per i minori di 29 anni e per gli adulti sopra i 65 anni, mentre per i soci Coop il biglietto ha un costo di 6 euro), l’abbonamento a cinque spettacoli ha un costo di 25 euro (abbonamento ridotto a 20 euro, ridotto soci Coop 22,50 euro).

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Cinema Teatro Comunale di Bomporto allo 059-818317 (biglietteria nell’orario degli spettacoli) o allo 059-375553 dalle 11 alle 14, oppure inviare una mail a cinemateatrobomporto@tirdanza. it .

