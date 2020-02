Bomporto aderisce al GECT: “Una grande opportunità per il territorio”

Il Consiglio comunale di Bomporto ha approvato l’adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Le terre di Matilde in Europa”, nuovo organismo europeo finalizzato alla promozione e valorizzazione storica, culturale e turistica delle risorse del patrimonio monumentale, artistico e storico.

Il GECT persegue un grande disegno strategico dei territori matildici in Europa, contraddistinti dalla presenza di una vasta rete di castelli, di borghi, case torre che delineano paesaggi e identità dei luoghi, attraverso la creazione di nuovi percorsi di promozione a livello regionale e di Comunità europea. Tre sono le aree tematiche prevalenti, indicate nello statuto: recupero del patrimonio storico, promozione e valorizzazione turistica dei territori, ricerca dinamica del talento femminile.

Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto, commenta così l’adesione “Vediamo il GECT come un percorso fortemente innovativo, una fonte importante di opportunità per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Siamo convinti delle potenzialità del progetto, un’esperienza unica, talmente nuovo che anche noi impareremo a conoscere strada facendo: da Bomporto di certo non mancheranno idee e proposte che rientrano a pieno titolo nel progetto e che vedremo insieme agli altri enti e soggetti aderenti, oltre cento tra Italia, Belgio, Francia, Germania e Croazia, come concretizzare”.

Le modalità e i tempi di sviluppo del GECT non sono di facile definizione, trattandosi di esperienza talmente nuova da essere il secondo caso di gruppo costituito in Italia. Gli ambiti di lavoro del Gruppo sono svariati: dal recupero del patrimonio storico e paesaggistico al miglioramento della ricettività turistica, dalla promozione di itinerari paesaggistici ed enogastronomici alle rievocazioni storiche. Non è previsto alcun onere economico a carico del Comune.

