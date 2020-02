Bomporto, cercasi scrutatori per il referendum

BOMPORTO – Entro il 26 febbraio gli elettori del Comune di Bomporto, già iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, possono dare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore nelle consultazioni elettorali del prossimo 29 marzo.

Per manifestare la propria disponibilità è necessario compilare la dichiarazione disponibile sul sito www.comune.bomporto.mo.it, indicando lo stato di disoccupazione o di assenza di reddito e di immediata disponibilità. La dichiarazione compilata dovrà poi essere trasmessa via mail all’indirizzo protocollo@comune.bomporto.mo.it, via fax allo 059-800742 oppure è possibile consegnarla personalmente all’Ufficio elettorale di piazza Matteotti 34/A negli orari di apertura.

La dichiarazione sarà poi valutata dalla Commissione elettorale che provvederà alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale e notificherà la nomina presso la residenza del cittadino. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti e i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali.

