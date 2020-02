Bomporto, entro il 2 marzo le domande di rimborso per gli eventi calamitosi

BOMPORTO –

Entro il 2 marzo dovrà essere presentata al Comune di Bomporto la domanda di rimborso, accompagnata dalla documentazione relativa, da parte dei cittadini che hanno subito danni in seguito agli eventi calamitosi dello scorso maggio, della grandinata del 22 giugno e quelli di novembre 2019. L’ok ai rimborsi è arrivato dalla Regione Emilia Romagna, che ha approvato le direttive per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche produttive.

I cittadini privati che hanno subito danni all’abitazione principale o alla seconda casa potranno chiedere gli indennizzi per il ripristino, la ricostruzione dell’abitazione danneggiata o la sua delocalizzazione, la sistemazione o sostituzione di serramenti interni ed esterni, degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario ed elettrico, di ascensori montascale e beni mobili, non registrati, come arredi ed elettrodomestici. Per le aziende, sono ammissibili anche le spese per il ripristino o la sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo e di beni mobili registrati strumentali all’esercizio dell’attività economica, oltre che a macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Dopo il 2 marzo, il Comune provvederà all’istruttoria, controllando le istanze pervenute. Gli elenchi delle domande ammissibili, con il relativo ammontare finanziario richiesto, saranno quindi comunicati al Dipartimento della Protezione Civile per ottenere lo stanziamento e procedere con la liquidazione.

Per ottenere informazioni in merito alla presentazione delle domande o per trovare la modulistica è possibile consultare il sito del Comune di Bomporto www.comune.bomporto.mo.it oppure recarsi preso l’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto, al centro polifunzionale Tornacanale di piazza Matteotti 34 (telefono 059-800738).

