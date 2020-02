Bomporto, gara di pesca Trofeo Fornace d’oro

Appuntamento per gli appassionati di pesca a Bomporto. Domenica 1° marzo ai laghi Elena c’è il Trofeo Fornace d’oro, gara individuale di pesca alla trota in lago, categoria garisti e categoria amatori.

La competizione comincerà alle 8.30 e proseguirà fino alle 11.30, quando si terranno le premiazioni. Tanti i premi in palio, per i classificati dal primo al 20° posto (al primo andrà la fornace d’oro, al secondo mezzo prosciutto, coppa d’estate per terzo e quarto).

Per partecipare è necessario versare una quota di 35 euro, il termine delle iscrizioni è fissato per martedì 26 febbraio, per informazioni e iscrizioni contattare Luca 339-5473771 (in caso di impraticabilità la gara verrà recuperata domenica 22 marzo).

