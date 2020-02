Bomporto, ladri alla ditta di commercio all’ingrosso di profumi

BOMPORTO – Colpo nella notte tra venerdì e sabato a Bomporto. Poco prima delle 4.00 si è verificato un furto ad un magazzino di una ditta che si occupa di commercio all’ingrosso di profumi.

I ladri erano ben organizzati prima hanno messe delle transenne metalliche, reperite in loco, per bloccare la strada all’arrivo delle forze dell’ordine, poi hanno sfondato la saracinesca utilizzando un furgone come ariete.

Un avolta dentro, si sono impossessati di vari colli contenenti profumi. I bottino è ancora da quantificare, ma sembra davvero ingente.

La banda è poi fuggita ha bordo di due mezzo facendo perdere le tracce. L’allarme è stato dato dalla vigilanza.

Sul posto sono intervenute più pattuglie dei Carabinieri di Modena e Carpi, che hanno avviato le indagini.

