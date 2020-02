Bomporto, il sindaco agli zozzoni della spazzatura: “Occhio, perché apriamo i sacchetti e vi rintracciamo!”

BOMPORTO – “Occhio, perché apriamo i sacchetti e vi rintracciamo!”. Non le manda proprio a dire il sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, agli zozzoni che abbandonano la loro spazzatura dove non dovrebbero. L’ultimo caso è quello di un ignoto che ha lasciato i suoi sacchetti indifferenziati nel cassonetto delle potature in via Puccini. Un altro ha invece abbadnonato sacchi pieni di rifiuti di vetro per strada, in via Franchini. Per lor si preparano delle multe, non appena saranno individuati.

“Incivili scorretti che abbandonate i rifiuti per strada, nei fossi, fuori dai cassonetti o dentro ai cassonetti sbagliati… occhio, perché apriamo i sacchetti e vi rintracciamo!”, fa sapere il sindaco

