Borse di studio per 5 neolaureati di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Camposanto

Un bando per l’aggiudicazione di 5 borse di studio da 800 euro ognuna è stato distribuito ai Comuni di Camposanto, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, che hanno rilasciato il Patrocinio, affinché i giovani laureati negli anni 2018 e 2019 possano concorrere. L’iniziativa è biennale e vede protagonisti il Lions Club Finale Emilia con il determinante supporto della SANFELICE 1893 Banca Popolare, unico sponsor.

La Presidente del Club – Maria Vittoria Baraldini – ha improntato la sua annata sui “giovani” e le Borse di Studio rappresentano il service più rilevante e significativo dell’anno lionistico 2019-2020. Possono concorrere tutti i neo laureati (negli anni 2018-2019) che si siano distinti nella votazione ottenuta e nel percorso di studi, strettamente all’interno dei tempi previsti per il corso di laurea, nelle materie attinenti l’ambiente, l’economia, la salute e la cultura. Il Bando prevede anche la residenza da almeno 5 anni in uno dei tre Comuni in cui opera il Lions: Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Camposanto, e in cui sono presenti le filiali storiche della SANFELICE 1893 Banca Popolare.

Si è voluto ottenere, in sostanza, un felice connubio fra i giovani residenti in tali Comuni ed il radicamento sul territorio delle istituzioni che promuovono l’iniziativa. Seguendo questo principio, verranno premiati 2 giovani del Comune di Finale Emilia, 2 giovani di San Felice sul Panaro e 1 giovane di Camposanto, in una convivile, il 3 maggio 2020, in occasione della CHARTER del Lions Club Finale Emilia, alla presenza delle Autorità dei citati Comuni e dei Rappresentanti della Banca. Il Bando è disponibile sui siti dei citati Comuni, della Banca e presso l’Ufficio Scuola del Comune di Finale Emilia, Viale della Rinascita 6, dove devono essere depositate le richieste entro le ore 13 del 18/4/2020

Referente Signora Rosella Montosi – tel. 0535-788322 – e-mail montosi.rosella@comune.finale-emilia.mo.it

