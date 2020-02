Bruciò la sede dei Vigili di Mirandola e morirono 2 persone: condannato a 8 anni

Bruciò la sede dei Vigili di Mirandola e morirono 2 persone: condannato a 8 anni. È quanto ha previsto la sentenza, con lo sconto di pena che l’ha ridotta di un terzo, per Boraja Otman, il giovane che nel maggio scorso si trovava a Mirandola per caso e ha dato fuoco alla sede dei Vigili Urbani in via Roma. Nell’incendio morirono due persone che abitavano nella palazzina.

Il giovane aveva numerosi precedenti e un decreto di espulsione e durante la sua permanenza in Italia si era presentato con diversi falsi nomi, false età e false nazionalità. Otman dopo l’arresto aveva detto di essere nato nel 2003 e quindi ancora minorenne, ma è stato smentito dai test e i giudici di Cassazione hanno respinto l’istanza del legale del ragazzo che sosteneva non avesse compiuto i 18 anni.

