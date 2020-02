Calci e pugni al ladro del suo telefono: 20enne denunciato

Calci e pugni al ladro che gli aveva rubato il cellulare. I Carabinieri della compagnia di Carpi, a conclusione di tutti gli accertamenti di rito, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un ventenne di origini nordafricane nato e residente nel Carpigiano poiché verso la fine di settembre, nel corso di una lite avvenuta in via Carlo Sigonio a Carpi, aveva colpito un quarantanovenne marocchino provocandogli una frattura allo zigomo, con prognosi di 60 giorni.

Il motivo della lite sarebbe da ricondurre al fatto che il quarantanovenne, verso la fine di gennaio, si sarebbe impossessato del telefonino del ventenne il quale, per riprenderselo, non ha poi esitato ad aggredire l’uomo colpendolo al volto. L’esatta dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli uomini dell’Arma intervenuti al momento della colluttazione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017