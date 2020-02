Camposanto, sport per bimbi di primaria e ultimo anno della scuola d’infanza

CAMPOSANTO – A partire dall’ultima settimana del mese di Gennaio sono iniziati i due progetti sportivi rivolti agli alunni di tutte le classi della scuola primaria, ripetuti dopo la buona riuscita dello scorso anno e uno rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia realizzato quest’anno per la prima volta. I progetti saranno realizzati da associazioni sportive del territorio e non vi sarà alcuna spesa per la scuola e le famiglie ma i costi saranno sostenuti dall’Amministrazione. Il primo progetto della durata di due ore per classe è stato proposto ed attuato dall’associazione sportiva Aks Sakura che ha illustrato ai ragazzi i principi della disciplina sportiva del karate e li ha coinvolti in un tipico allenamento. Il secondo progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e organizzato da UISP è partito Lunedì 10 Febbraio e durerà fino al mese di Maggio compreso. Il suo obiettivo è quello di stimolare la maturazione degli schemi motori di base e far conoscere alle classi del secondo ciclo i rudimenti delle discipline sportive presenti sul territorio. Infine, quest’anno è stato attivato un progetto di attività motoria rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e organizzato da UISP: a partire da Mercoledì 13 Febbraio e fino a Maggio compreso saranno realizzate iniziative che stimoleranno la cooperazione ed il gioco di gruppo e sarà attuato un idoneo programma di attività che favorisce anche attraverso la maturazione delle competenze motorie un proficuo inserimento in prospettiva dell’entrata alla scuola primaria.

