Carpi, ladri specializzati in Bmw: colpito lo stesso proprietario per la seconda volta

Una passione particolare per le auto Bmw, questo si evince dall’ennesimo colpo compiuto dai ladri in via Ramazzini a Carpi. Era parcheggiata lì infatti la nuova vettura acquistata dopo gli atti vandalici subiti dalla precedente, della stessa marca, stessi proprietari. A raccontare al Carlino la vicenda sono gli stessi proprietari, che in meno di un mese sono stati colpiti due volte.

“Dopo il vandalismo dell’altra volta – spiegano ai cronisti le vittime del furto – abbiamo comprato un’altra auto ed era appena arrivata quando stanotte siamo stati svegliati dagli agenti della Polizia che erano stati allertati da qualcuno di movimenti strani. Le luci erano accese, asportati il navigatore e altri pezzi. Due due mountain bike poco distanti e uno zaino”. Al caso sta lavorando la Polizia, sul posto anche la Scientifica.

