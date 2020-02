Da Carpi a Venezia per il “Leone d’Oro”: premiato il liceo Fanti di Carpi

Erano 95 le scuole che hanno partecipato al progetto e il liceo Fanti di Carpi è arrivato primo. Così, i ragazzi autori del cortometraggio ‘Comizi d’amore-via col Fanti’ e due pubblicità progresso sono partiti per Venezia per ritirare il ‘Leone d’Argento per la creatività’ a loro attribuito (ex aequo con un altro istituto superiore) dalla giuria della Biennale di Venezia. Insieme ai ragazzi anche la dirigente scolastica Alda Barbi.

La premiazione, come si legge su un articolo del Carlino, si è svolta nella prestigiosa sede della Biennale a Ca’ Giustinian e il lavoro che si è meritato questo riconoscimento è stato fatto dagli studenti del Fanti appartenenti alle classi 2V, 3B, 3C, 3P, 3U, 5M e 5P. Il corto è stato realizzato durante lo scorso anno scolastico, con la collaborazione della Cineteca di Bologna, Hamelin, il Centro Ferrari e l’esperta Carlotta Po, nell’ambito del progetto ‘CinemaScuola 2030’ finanziato dal Mibac.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017