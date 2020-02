Cavezzo, confiscate due proprietà a imprenditore dei Casalesi

CAVEZZO – Confiscate due proprietà a imprenditore dei Casalesi a Cavezzo. Si tratta dell’imprenditore edile del calcestruzzo Alfonso Letizia cui la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha sequestrato in via definitiva sei aziende, una trentina di mezzi di trasporto e oltre 70 immobili, di cui due si trovano, appunto, a Cavezzo.

I decreti di sequestro e di confisca eseguiti nel 2014 e nel 2018 sono stati confermati dalla Corte d’Appello di Napoli e definitivamente dalla Cassazione.

Le indagini svolte dalla DIA hanno consentito non solo di ricostruire il reale assetto patrimoniale del Letizia, campano di 75 anni, ma anche di delineare la sua “pericolosità qualificata”, derivante dai rapporti emersi con il clan dei casalesi, fazione “Schiavone”, nel delicato e strategico settore della produzione e fornitura del calcestruzzo.

Nella relativa inchiesta giudiziaria, infatti, per la quale Alfonso Letizia era stato arrestato dalla DIA nel 2011 – operazione “Il Principe e la (scheda) ballerina” – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, erano emersi gli intrecci illeciti del ceto politico di Casal di Principe con l’ala militare e imprenditoriale del clan dei casalesi, fazioni “Schiavone” e “Bidognetti”, che si concretizzavano attraverso l’appoggio ai candidati indicati

dall’organizzazione in occasione di consultazioni elettorali, in cambio dei successivi benefici economici garantiti dall’aggiudicazione di appalti, di assunzioni di personale compiacente, nonché di apertura di centri commerciali. Nel contesto descritto, il LETIZIA era considerato il riferimento della famiglia “Schiavone”, poiché metteva stabilmente a disposizione dell’organizzazione i propri impianti di produzione del calcestruzzo e le proprie strutture societarie ottenendo, di contro, l’ingresso nel cartello delle aziende oligopoliste che l’associazione imponeva sui cantieri presenti nel mercato casertano.

I decreti di sequestro e di confisca emessi dal Tribunale, a seguito della proposta del Direttore della DIA, eseguiti nel 2014 e nel 2018, sono stati confermati dalla Corte di Appello di Napoli e definitivamente dalla Corte Suprema di Cassazione.

I beni acquisti al patrimonio dello Stato, per un valore di circa 100 milioni di euro, sono: 6 aziende (operanti nel settore edile e immobiliare, dell’estrazione di inerti, della produzione e vendita del calcestruzzo); – 70 immobili, tra cui terreni e fabbricati, ubicati in vari comuni della provincia di Caserta e due in Cavezzo (MO); – 28 auto/motoveicoli e numerosi rapporti finanziari.

