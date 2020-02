Cavezzo contro l’esibizione di Junior Cally a Sanremo. Il consiglio comunale della cittadina modenese ha inviato una lettera alla direzione della Rai con una dura reprimenda riguardo la scelta di far esibire sulpalco del Festival della canzone italiana il trapper Junior Cally.

Spiega la sindaca Lisa Luppi:

Ha avuto inizio il Festival di Sanremo, una delle più note e seguite manifestazioni musicali italiane. Tanto scalpore ha fatto nell’opinione pubblica la scelta di ammettere a partecipare alla kermesse sanremese, un trapper, che tempo addietro ha composto una canzone, inneggiante alla violenza contro le donne.

Il Sindaco e i tre capigruppo del Consiglio comunale sono stati concordi nel sottoscrivere una lettera di biasimo di questa scelta indirizzata alla Direzione Rai, nella logica secondo la quale la televisione pubblica deve avere un ruolo di promozione di valori e modelli educativi positivi, soprattutto in un contesto in cui, in pochissimi giorni, si sono verificati un numero considerevole di episodi di femminicidio.