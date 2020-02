Cavezzo e Poggio Rusco, priorità alla sicurezza

CAVEZZO – Mercoledì 12 febbraio si è tenuto un incontro presso la sede della Polizia Locale di Cavezzo che si è rivelato un grande momento di confronto tra il comandante Michelini e il Vicesindaco di Cavezzo insieme al Vicesindaco di Poggio Rusco Canossa col comandante della Polizia Locale di Poggio Rusco.

Soddisfatto David Canossa che ha rilasciato la sua dichiarazione tramite i social:

“Ieri pomeriggio super incontro presso la sede della Polizia Locale di Cavezzo. Un grande momento di confronto. Grazie sempre al comandante Michelini per la grande disponibilità. In quell’occasione ho avuto modo di conoscere anche il mio collega, il Vicesindaco di Cavezzo e il Comandante della stazione Carabinieri.

Scambiare idea, confrontarsi e raffrontarsi con realtà differenti, credo sia indispensabile per migliorarsi, sempre nell’ottica della collaborazione.

La sicurezza, sempre una priorità!!