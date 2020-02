C’è troppa puzza, a Nonantola nuovo sistema di raccolta segnalazioni

NONANTOLA – C’è troppa puzza, a Nonantola nuovo sistema di raccolta segnalazioni. In alcuni periodi dell’anno passato si è riscontrato un aumento significativo delle segnalazioni di emissioni odorigene da parte della cittadinanza presentate al Comune, all’AUSL e ad ARPAE. Purtroppo, non esistono al momento strumentazioni in grado di analizzare genericamente le emissioni odorigene e individuarne la provenienza e spesso la sensibilità dell’olfatto umano è superiore a quella della strumentazione a disposizione.

Di conseguenza, è emersa la necessità di dotarsi di uno strumento nuovo di raccolta delle segnalazioni via web su un unico canale, che possa facilitare la presentazione delle segnalazioni da parte dei cittadini, che ne possa permettere un’analisi statistica più agile e puntuale e che possa quindi aiutare a risalire alla provenienza degli odori.

L’Amministrazione in collaborazione con ARPAE ha quindi predisposto un formulario online che rimarrà a disposizione della popolazione residente per circa tre mesi: sul formulario sarà possibile indicare l’indirizzo in cui si percepisce l’odore molesto, la data e l’ora precisa e la tipologia di odore rilevata (plastica bruciata, zolfo ecc.) attraverso un apposito menu. Non andranno segnalati odori derivanti da probabile attività agricola di routine (quali spargimento di concimi).

In caso di difficoltà, il cittadino può recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP di Via Provinciale Ovest 57 per essere affiancato per la compilazione del formulario.

Automaticamente, i dati verranno raccolti ed elaborati statisticamente; i residenti potranno consultare autonomamente e in maniera trasparente le statistiche e la mappatura delle segnalazioni.

I dati saranno a disposizione di Arpae che potrà analizzarli e così valutare possibili correlazioni tra le segnalazioni e le attività produttive nell’area. Una volta incrociati i dati delle segnalazioni con la direzione dei venti, si potranno ipotizzare una o più sorgenti e procedere quindi a controlli mirati e attivare procedure più specifiche.

Si ringraziano fin da ora i cittadini che procederanno alle segnalazioni, offrendo un servizio importante all’intera comunità di Nonantola.

Link EMISSIONI MALEODORANTI – segnalazioni e sintesi:

http://www.comune.nonantola.mo.it/uffici/area_tecnica_edilizia_lavori_pubblici__ambiente/servizio_ambiente/emissioni_maleodoranti__segnalazioni_e_sintesi.htm

