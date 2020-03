Il certificato medico per la riammissione a scuola viene temporaneamente reintrodotto

Mentre si attende che la Regione renda nota la sua decisione in merito alla riapertura delle scuole, il Provveditorato regionale dirama una nota per scigliere alcuni dubbi sul certificato medico di riammissione a scuola. Per un periodo transitorio fino al 15 marzo, i bambini che si ammaleranno e rientreranno dopo 5 giorni, dovranno presentare il certificato medico.

Per dare opportuna informazione alle famiglie, pubblico la nota a firma congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione Generale cura della persona, salute e welfare – Regione Emilia-Romagna relativa a “Coronavirus – Certificato medico per rientro a scuola”.

Il certificato medico per la riammissione a scuola viene temporaneamente reintrodotto.

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017